Nei suoi polmoni c'è solo il 12% di aria rispetto ai suoi coetanei, ma la sua voce quando canta è incredibile: la storia di Gaia – Video

Nei suoi polmoni c'è solo il 12% di aria, di capacità vitale, rispetto a una ragazzina della stessa età, eppure, quando Gaia può staccarsi dalla macchina, canta e lo fa emozionando. La storia di Gaia, una ragazza di 14 anni originaria di Oristano e in questi giorni ricoverata all'ospedale Villa Bellombra di Bologna, è stata raccontata dal Corriere di Bologna: a causa della sua malattia, per lei sarebbe impossibile cantare così, invece ci riesce. In cura dal dottor Marcello Villanova, che la segue da quando è neonata, la ragazza è colpita dalla distrofia muscolare congenita di Ullrich, malattia rara neuromuscolare genetica. "Purtroppo coinvolge non ...

