NBA | risultati della notte 30 marzo | Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks | vincono i Jazz di Fontecchio Kings ai playoff

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sono Nove le partite che si sono disputate in questa lungaNBA, che ha mostrato diverse prestazioni individuali di alto rilievo, ottimi ritorni in campo e nuovi verdetti in vista die play-in. Ma andiamo con ordine, perché da raccontare c’è davvero tantissimo nelle molteplici situazioni venutesi a creare. Il mattatoreserata è fuor di dubbio, che consente ai Milwaukee(55-21) di battere per 136-149 gli Indiana Pacers (33-44). Per il greco tripla doppia da 38 punti, 17 rimbalzi e 12 assist, anche se paradossalmente condivide il palcoscenico con uno straordinario Jrue Holiday da 51 punti mentre dall’altra parte non bastano i 29 di Bennedict Mathurin. Bene anche i Philadelphia 76ers (50-26), vittoriosi sui Dallas Mavericks (37-40) per ...