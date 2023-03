Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeaWatchItaly : La cosiddetta guardia costiera libica spara verso un gommone di persone in fuga. Senza le navi delle Ong in mare e… - News24_it : Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa, più Cpr - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Viminale: navi e aerei militari per svuotare Lampedusa e più centri Cpr #migranti #viminale #lampedusa #30m… - silvalisa53 : RT @SeaWatchItaly: La cosiddetta guardia costiera libica spara verso un gommone di persone in fuga. Senza le navi delle Ong in mare e senza… - fisco24_info : Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa, più Centri di permanenza per il rimpatrio: Sistema di accoglienza sot… -

militari per svuotare Lampedusa nelle giornate di picco di presenze nell'hotspot; esame accelerato alla frontiera delle domande di asilo per agevolare il rimpatrio verso i Paesi sicuri; ...militari per svuotare Lampedusa nelle giornate di picco di presenze nell'hotspot; esame accelerato alla frontiera delle domande di asilo per agevolare il rimpatrio verso i Paesi sicuri; ...commentamilitari per svuotare Lampedusa dai migranti nelle giornate di picco di presenze nell'hotspot. È il piano al quale starebbe lavorando il Viminale, per affrontare il boom di sbarchi che ha ...

Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa, più Cpr Tiscali Notizie

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa nelle giornate di picco di presenze nell'hotspot; esame accelerato alla frontiera delle domande di asilo per agevolare il rimpatrio ...Navi e aerei militari per svuotare Lampedusa dai migranti nelle giornate di picco di presenze nell'hotspot. È il piano al quale starebbe lavorando il Viminale, per affrontare il boom di sbarchi che ha ...