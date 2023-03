Nato, la Finlandia verso l’adesione. C’è l’ok della Turchia (Di giovedì 30 marzo 2023) La Finlandia è sempre più vicina ad entrare nella Nato. Il Parlamento della Turchia ha infatti approvato la domanda di adesione del paese scandinavo, che di fatto apre le porte per l’adesione all’Alleanza Atlantica della Finlandia. l’adesione potrebbe cambiare gli scenari internazionali, visto che il paese nordico ha sempre temuto una invasione della Russia. Nato, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Laè sempre più vicina ad entrare nella. Il Parlamentoha infatti approvato la domanda di adesione del paese scandinavo, che di fatto apre le porte perall’Alleanza Atlanticapotrebbe cambiare gli scenari internazionali, visto che il paese nordico ha sempre temuto una invasioneRussia., ... TAG24.

