Napoli, svolta nelle indagini su Valda: trovate le scarpe da 1000 euro (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono state ritrovate le scarpe griffate da 1000 euro che avrebbero scatenato la lite agli chalet di Mergellina in cui ha perso la vita Francesco Pio Maimone. A rivelare la svolta nell’inchiesta è Il Mattino. Napoli, ritrovate le scarpe di Valda da 1000 euro: bruciate e chiuse in un sacco Sono le scarpe Gucci. Quelle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono state rilegriffate dache avrebbero scatenato la lite agli chalet di Mergellina in cui ha perso la vita Francesco Pio Maimone. A rivelare lanell’inchiesta è Il Mattino., riledida: bruciate e chiuse in un sacco Sono leGucci. Quelle L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

