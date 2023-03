Napoli | si oppone a rapina scooter e gli sparano | in pericolo di vita

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il 32enne è stato portato all'Ospedale del mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, indi. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Poggioreale. TI POTREBBE ...

Il 32enne è stato portato all'Ospedale del mare ed è ora ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Poggioreale.

A Napoli un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, per essersi opposto alla rapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di mercoledì, nel quartiere di San Giovanni a ...(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Un uomo di 32 anni è in prognosi riservata, in pericolo di vita, a Napoli per essersi opposto alla rapina dello scooter. Il fatto nella tarda serata di ieri nel quartiere di ...