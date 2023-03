Napoli, si oppone a rapina dello scooter e gli sparano: è fuori pericolo (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Poggioreale. Il 32enne, portato all'Ospedale del mare, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle gambe . È ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 marzo 2023) Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Poggioreale. Il 32enne, portato all'Ospedale del mare, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alle gambe . È ...

