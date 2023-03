Napoli, recupero completo per Raspadori. Nazionali rientrati, manca solo un big (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Napoli rende noto il recupero completo di Giacomo Raspadori e comunica che sono rientrati tutti i Nazionali tranne un big Buone notizie dall’allenamento odierno del Napoli. L’area comunicazione azzurra ha pubblicato il report della seduta odierna, caratterizzato da importanti novità. In primis Giacomo Raspadori ha recuperato completamente dall’infortunio ed oggi ha svolto l’intera seduta con il gruppo allenato da Luciano Spalletti. In più sono rientrati quasi tutti i Nazionali, infatti oggi sono tornati a svolgere allenamento Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard. manca all’appello solo Victor Osimhen che farà rientro in giornata a Napoli ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilrende noto ildi Giacomoe comunica che sonotutti itranne un big Buone notizie dall’allenamento odierno del. L’area comunicazione azzurra ha pubblicato il report della seduta odierna, caratterizzato da importanti novità. In primis Giacomoha recuperato completamente dall’infortunio ed oggi ha svolto l’intera seduta con il gruppo allenato da Luciano Spalletti. In più sonoquasi tutti i, infatti oggi sono tornati a svolgere allenamento Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard.all’appelloVictor Osimhen che farà rientro in giornata a...

