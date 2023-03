Napoli | Raspadori è tornato in gruppo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Buone notizie per Spalletti e il, Giacomoad allenarsi ined è recuperato per il Milan Buone notizie per Spalletti e il, Giacomoad allenarsi ined è recuperato per il Milan. E’ la stessa società a fare il report odierno dell’allenamento e indicare il ritorno in campo dell’attaccante classe 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Napoli, buone notizie da #Raspadori: ancora a parte #Demme e #Bereszynski - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Napoli, buone notizie da #Raspadori: ancora a parte #Demme e #Bereszynski - CalcioNews24 : #Raspadori è tornato in gruppo ?? - 33_uor : RT @DiMarzio: #Napoli, buone notizie da #Raspadori: ancora a parte #Demme e #Bereszynski - napolipiucom : Napoli, recupero completo per Raspadori. Nazionali rientrati, manca solo un big #CalcioNapoli #Raspadori… -

Commenta per primo Alle spalle gli impegni con le Nazionali, i lè tornato in campo ad allenarsi a Castel Volturn o per preparare il prossimo impegno. ...ha fatto l'intera seduta col ...Ultime da Castelvolturno - Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma ...ha fatto l'intera seduta col gruppo. ...SSC, il report Il gruppo ha svolto una prima fase di attivazione seguita da partitella a ...ha fatto l'intera seduta col gruppo. Demme e Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato ...

Napoli, il report dell'allenamento: Raspadori recupera per il Milan Calciomercato.com

In vista del big match valido per la ventottesima giornata di Serie A contro il Milan, il Napoli si sta preparando a Castel Volturno ... è stata impegnata in esercitazione tecnico tattica. Raspadori ...Giacomo Raspadori ritrova il Napoli: la notizia migliore per Luciano Spalletti in vista del Milan arriva proprio dall'attaccante azzurro che tornerà a disposizione con ogni probabilità dalla prossima ...