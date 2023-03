Napoli, priorità a Kvaratskhelia: pronto il rinnovo con aumento d’ingaggio (Di giovedì 30 marzo 2023) Uno sbalorditivo primo posto in campionato, alimentato da un’altrettanta stupefacente cavalcata in Champions League, hanno evidenziato fin qui lo strapotere del Napoli subito pronto a blindare il suo top player Kvaratskhelia. Alla prima stagione in assoluto in Italia il georgiano si è dimostrato determinante e ora, come riporta Il Mattino, la dirigenza partenopea avrebbe già programmato per il prossimo giugno il rinnovo con un cospicuo aumento d’ingaggio. Napoli, Kvaratskhelia @livephotosport Napoli, aumento a 2 milioni e mezzo per Kvaratskhelia Sbarcato in Campania la scorsa estate, l’esterno del Napoli Kvaratskhelia sarebbe già conteso dalle big europee in ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 30 marzo 2023) Uno sbalorditivo primo posto in campionato, alimentato da un’altrettanta stupefacente cavalcata in Champions League, hanno evidenziato fin qui lo strapotere delsubitoa blindare il suo top player. Alla prima stagione in assoluto in Italia il georgiano si è dimostrato determinante e ora, come riporta Il Mattino, la dirigenza partenopea avrebbe già programmato per il prossimo giugno ilcon un cospicuo@livephotosporta 2 milioni e mezzo perSbarcato in Campania la scorsa estate, l’esterno delsarebbe già conteso dalle big europee in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FCaligaris : Appena preso biglietti per Bologna Milan sabato alle 15 a cavallo tra i due Napoli di Champions per vedere Gabbia P… - Genny72975357 : @1926_cri La priorità del Napoli è Kim il resto è fuffa - radiosei : “Priorità al Napoli, ma l’idea di tornare a lavorare con #Sarri…” ???? - marcullo02 : RT @Fedeshi_: Hai Napoli ed una tra Inter e Benfica, un occasione che capita una volta ogni tot anni e la finale è in una città che per un… - Fedeshi_ : Hai Napoli ed una tra Inter e Benfica, un occasione che capita una volta ogni tot anni e la finale è in una città c… -

L'intervista. Onesti: Un mandato in continuità . Bambino Gesù, priorità nuova sede Ce la racconta Durante il viaggio a Napoli, incontrando i bambini di Scampia, uno di loro chiese al Papa dei suoi viaggi e lui gli rispose che non gli piaceva tanto viaggiare. Fu una scena davvero ... Milan, il futuro di Ibrahimovic potrebbe essere sempre in Italia - Top News La sua priorità resta sempre il Milan, e il club rossonero sembra avere ancora interesse ad avere ...nella fase più complicata della stagione con il doppio impegno in Champions League contro il Napoli ... Milan, sprint su Beto per bruciare l'Inter - ESCLUSIVO I rossoneri cercano di superare la concorrenza dell'InterIl Milan ha una priorità sul mercato, ...contro l'Inter - Calciomercato.itNon è un mistero che Beto piaccia anche all'Inter ma anche al Napoli. ... Ce la racconta Durante il viaggio a, incontrando i bambini di Scampia, uno di loro chiese al Papa dei suoi viaggi e lui gli rispose che non gli piaceva tanto viaggiare. Fu una scena davvero ...La suaresta sempre il Milan, e il club rossonero sembra avere ancora interesse ad avere ...nella fase più complicata della stagione con il doppio impegno in Champions League contro il...I rossoneri cercano di superare la concorrenza dell'InterIl Milan ha unasul mercato, ...contro l'Inter - Calciomercato.itNon è un mistero che Beto piaccia anche all'Inter ma anche al. ... Kvaratskhelia verso il ricco rinnovo di contratto con il Napoli: ma non ... Sport Fanpage