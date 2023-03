Napoli, perseguitava ex incinta: arrestato grazie a smartwatch antiviolenza (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – arrestato grazie allo smartwatch antiviolenza. I Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, lo scorso 22 marzo era stato consegnato il mobile angel, lo smartwatch antiviolenza. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari. Già ribattezzato Mobile Angel, lo smartwatch antiviolenza permette alle vittime di minacce o maltrattamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –allo. I Carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura partenopea, nei confronti di un 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l’ultima denuncia, lo scorso 22 marzo era stato consegnato il mobile angel, lo. Il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari. Già ribattezzato Mobile Angel, lopermette alle vittime di minacce o maltrattamenti ...

Napoli, perseguita la ex incinta: arrestato grazie a smartwatch antiviolenza E' stato arrestato grazie allo smartwatch antiviolenza. E' accaduto a Napoli dove un uomo, che perseguitava la sua ex incinta, è stato fermato dai carabinieri. Alla donna, dopo l'ultima denuncia, i militari lo scorso 22 marzo avevano consegnato lo smartwatch antiviolenza.