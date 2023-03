Napoli, perseguita la ex compagna incinta: arrestato dai carabinieri (Di giovedì 30 marzo 2023) perseguitava la sua ex compagna, in stato di gravidanza. Fino a quando i carabinieri non hanno messo fine al suo stalking eseguendo una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli La donna aveva denunciato l’uomo – un 44enne di Secondigliano, cha adesso si trova ai domiciliari – per l’ultima volta il 22 marzo. A distanza di una settimana, sono scattati gli arresti. In quell’occasione i militari dell’Arma le avevano consegnato uno smartwatch antiviolenza, ribattezzato “Mobile Angel”, che consente, in caso di necessità, di lanciare una richiesta di soccorso e di far intervenire le forze dell’ordine semplicemente premendo un tasto e grazie al dispositivo di geolocalizzazione. Ma a differenza di quanto appreso in un primo momento, l’arresto dell’uomo non è avvenuto grazie alla funzionalità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023)va la sua ex, in stato di gravidanza. Fino a quando inon hanno messo fine al suo stalking eseguendo una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari diLa donna aveva denunciato l’uomo – un 44enne di Secondigliano, cha adesso si trova ai domiciliari – per l’ultima volta il 22 marzo. A distanza di una settimana, sono scattati gli arresti. In quell’occasione i militari dell’Arma le avevano consegnato uno smartwatch antiviolenza, ribattezzato “Mobile Angel”, che consente, in caso di necessità, di lanciare una richiesta di soccorso e di far intervenire le forze dell’ordine semplicemente premendo un tasto e grazie al dispositivo di geolocalizzazione. Ma a differenza di quanto appreso in un primo momento, l’arresto dell’uomo non è avvenuto grazie alla funzionalità ...

