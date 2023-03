Napoli ospiterà la conferenza mondiale Unesco ma non si presenta bene: ecco quel che ho visto (Di giovedì 30 marzo 2023) Caro ministro Sangiuliano, Sono passati un bel po’ di anni da quando eravamo compagni di scrivania alla redazione dell’Indipendente dei tempi d’oro, regia di Vittorio Feltri. In attesa del G8 a Napoli fui spedita a fare perlustrazioni in loco sulle condizioni d’igiene e di accoglienza prima dell’arrivo dei big della terra. Il mio resoconto fu impietoso, topi – a Napoli le chiamiamo zoccole – che rovistavano tra cumuli di monnezza proprio alle spalle dell’hotel Excelsior sul lungomare che avrebbe ospitato i leader del mondo. A giugno 2023 Palazzo Reale ospiterà la conferenza mondiale dell’Unesco, fortemente da Lei voluta. Occorre che Napoli si presenti in grande splendore. Ci teniamo tutti a fare bella figura. Mi sono portata avanti e ho fatto un giro per via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Caro ministro Sangiuliano, Sono passati un bel po’ di anni da quando eravamo compagni di scrivania alla redazione dell’Indipendente dei tempi d’oro, regia di Vittorio Feltri. In attesa del G8 afui spedita a fare perlustrazioni in loco sulle condizioni d’igiene e di accoglienza prima dell’arrivo dei big della terra. Il mio resoconto fu impietoso, topi – ale chiamiamo zoccole – che rovistavano tra cumuli di monnezza proprio alle spalle dell’hotel Excelsior sul lungomare che avrebbe ospitato i leader del mondo. A giugno 2023 Palazzo Realeladell’, fortemente da Lei voluta. Occorre chesi presenti in grande splendore. Ci teniamo tutti a fare bella figura. Mi sono portata avanti e ho fatto un giro per via ...

