Napoli-Milan, Spalletti recupera un azzurro: le ultime da Castel Volturno (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Napoli è a lavoro per preparare la sfida contro il Milan, atteso allo Stadio Diego Armando Maradona domenica sera alle 20:45 per la ventottesima giornata di Serie A. Sarà la prima di altre tre sfide con i rossoneri di Stefano Pioli, due delle quali valevoli per i quarti di finale di Champions League. Dopo la sosta per gli impegni con le squadre nazionali, oggi Luciano Spalletti ha potuto avere a disposizione tutta la sua rosa. Sono rientrati, infatti, a Castel Volturno anche Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard, a disposizione del tecnico per la prossima partita. FOTO: SSC Napoli, Kim La notizia su Raspadori Di seguito il report dell’allenamento degli azzurri di Luciano Spalletti: Seduta mattutina per il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilè a lavoro per preparare la sfida contro il, atteso allo Stadio Diego Armando Maradona domenica sera alle 20:45 per la ventottesima giornata di Serie A. Sarà la prima di altre tre sfide con i rossoneri di Stefano Pioli, due delle quali valevoli per i quarti di finale di Champions League. Dopo la sosta per gli impegni con le squadre nazionali, oggi Lucianoha potuto avere a disposizione tutta la sua rosa. Sono rientrati, infatti, aanche Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard, a disposizione del tecnico per la prossima partita. FOTO: SSC, Kim La notizia su Raspadori Di seguito il report dell’allenamento degli azzurri di Luciano: Seduta mattutina per il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - DiMarzio : .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli - N_O_P_tv : RT @Rnaples7: Totor o’ mast e suo figlio mentre si apprestano a fare la fidelity card per vedere Napoli Milan - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Milanese: 'Il Napoli fa un grandissimo gioco, azzurri favoriti col Milan in Champions' -