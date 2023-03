Napoli-Milan solo con la fidelity card: come averla in pochissimo tempo (Di giovedì 30 marzo 2023) I biglietti di Napoli-Milan di Champions League possono essere acquistati solo da coloro che sono in possesso della fidelity card. Napoli-Milan è la sfida dei ritorno dei quarti di Champions League che si gioca il 18 aprile alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. C’è grande attesa per questa sfida che può segnare la storia della SSCN, mai arrivata in semifinale di Champions League. I ticket della sfida Napoli-Milan sono già state in parte venduti con un diritto di prelazione per gli abbonati, che hanno ricevuto anche uno sconto sul prezzo, pagando ad esempio la curva 72 euro, invece che 90. Biglietti Napoli-Milan: come ottenere la fidelity ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) I biglietti didi Champions League possono essere acquistatida coloro che sono in possesso dellaè la sfida dei ritorno dei quarti di Champions League che si gioca il 18 aprile alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. C’è grande attesa per questa sfida che può segnare la storia della SSCN, mai arrivata in semifinale di Champions League. I ticket della sfidasono già state in parte venduti con un diritto di prelazione per gli abbonati, che hanno ricevuto anche uno sconto sul prezzo, pagando ad esempio la curva 72 euro, invece che 90. Bigliettiottenere la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - napolipiucom : Napoli-Milan solo con la fidelity card: come averla in pochissimo tempo #FidelityCardNapoli #NapoliMilan… - blockbuster453 : RT @mimmopesce1: Grossa polemica ieri sera . Cessione di Melegnan e Oscimen... @QSVS_Official #Milan #Napoli #questoeilchelcio #goulamm… -