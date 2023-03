Napoli-Milan, polemica per i prezzi dei biglietti di Champions (Di giovedì 30 marzo 2023) Napoli-Milan, prezzi alle stelle per i biglietti di Champions. I tifosi del Napoli sono infuriati per il prezzo dei biglietti per il derby italiano di coppa contro i rossoneri. biglietti Napoli Milan Champions Il passaggio del turno del Napoli in Champions League contro l’Eintracht Francoforte per la prima volta ai quarti di finale e anche ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023)alle stelle per idi. I tifosi delsono infuriati per il prezzo deiper il derby italiano di coppa contro i rossoneri.Il passaggio del turno delinLeague contro l’Eintracht Francoforte per la prima volta ai quarti di finale e anche ... TAG24.

