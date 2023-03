Napoli-Milan, più di una semplice sfida: è Kvaratskhelia contro Leao (Di giovedì 30 marzo 2023) Non di certo una partita come le altre quella che vedrà contrapporsi faccia a faccia Napoli e Milan. Una gara che si prospetta essere dalle grandi attese e che vede nei protagonisti principali due calciatori, ovvero Kvaratskhelia e Leao. Due esterni che giocano entrambi a sinistra nel modulo disegnato dai rispettivi allenatori e che rappresentano le stelle che con le loro giocate riescono ad illuminare le serate più buie. Rafael Leao, calciatore del Milan @livephotosport In un match di questo tipo saranno fondamentali le loro prestazioni che potrebbero decidere l’esito della gara. Con il Maradona ancora una volta pieno il Napoli ha un vantaggio in più, ma nulla toglie ad un Milan che dovrà andare in casa dei partenopei consapevole dei propri ... Leggi su contropiedeazzurro (Di giovedì 30 marzo 2023) Non di certo una partita come le altre quella che vedrà contrapporsi faccia a faccia. Una gara che si prospetta essere dalle grandi attese e che vede nei protagonisti principali due calciatori, ovvero. Due esterni che giocano entrambi a sinistra nel modulo disegnato dai rispettivi allenatori e che rappresentano le stelle che con le loro giocate riescono ad illuminare le serate più buie. Rafael, calciatore del@livephotosport In un match di questo tipo saranno fondamentali le loro prestazioni che potrebbero decidere l’esito della gara. Con il Maradona ancora una volta pieno ilha un vantaggio in più, ma nulla toglie ad unche dovrà andare in casa dei partenopei consapevole dei propri ...

