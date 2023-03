Napoli-Milan | Mario Rui e Politano in vantaggio su Olivera e Lozano CorMez

(Di giovedì 30 marzo 2023) Domenica si giocaal Maradona. Il Corriere del Mezzogiorno prova a immaginare quale sarà la formazione che sceglierà l’allenatore del, Luciano Spalletti, per affrontare la squadra di Stefano Pioli. Ilviene da un solo punto racimolato nelle ultime tre gare di campionato contro Fiorentina, Salernitana e Udinese. Pioli non avrà a disposizione Messias e Kalulu, mentre ilha ritrovato Giacomo Raspadori, pronto a candidarsi come arma in più a disposizione per il tour de force degli azzurri nel mese di aprile. È rientrato dall’impegno in Nazionale anche Bereszynski che però sta lavorando per recuperare dall’infortunio rimediato in Nazionale e ieri ha svolto allenamento a parte. Lui stesso ha escluso di poter essere a disposizione per la partita di domenica. Il Corriere del ...

Al CorSport: 'Il Napoli di Spalletti può fare epoca come quella squadra, in campionato ho smesso di guardarli, non c'è mai partita' 1989 archivio Storico Image Sport // Diego Armando Maradona - Marco Van Basten / foto MB/Image Sport Anche Nando De Napoli ha un po' paura di parlare, di fare i distinguo nell'intoccabilità della storia azzurra.

Napoli e Milan si affronteranno 3 volte nei prossimi 17 giorni, dando vita a uno spettacolo sportivo tra due esempi di calcio e di bilanci. Come scrive il Corriere della Sera, si tratta di due club ...Il Napoli di Peppe Barrucci è tra le 32 formazioni partecipanti al Memorial Davide Nuzzo, trofeo in programma ad Arezzo con forti tinte partenopee. Non solo è organizzato dalla BDF Sport Events di ...