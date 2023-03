Napoli-Milan, l’allenamento dei rossoneri in vista del match (Di giovedì 30 marzo 2023) In attesa della sfida di campionato contro il Napoli, il Milan si allena quotidianamente presso il centro sportivo di Milanello. Napoli e Milan si sfideranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 30 marzo 2023) In attesa della sfida di campionato contro il, ilsi allena quotidianamente presso il centro sportivo diello.si sfideranno … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? #NapoliMilan sarà diretta dall’arbitro Rapuano di Rimini. - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan dalle ore 15:00 via alla vendita libera. I tagliandi potranno essere acquistati es… - sscnapoli : ?? Champions League, #NapoliMilan biglietti in vendita dalle ore 12:00. Prelazione per gli abbonati fino a giovedì a… - romanoziroldo : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, a Napoli con il 4-2-3-1. Oggi provato Kjaer con Tomori, in avanti due ballottaggi: Diaz-Krunic e Saelemaekers… - ziopochitoo : RT @sierolone: 18 aprile ore 23:02 lacrime e lamenti da parte del piccolo Ciro che con suo papà era venuto a vedere la partita più importan… -