(Di giovedì 30 marzo 2023) La strada verso il 3° scudetto della propria storia sembra a tutti gli effetti già abbondantemente spianata, ed ilne è consapevole che basterà gestire il divario di 19 punti che la separa dalla Lazio attualmente seconda in classifica. A questo punto, se domenica 2 aprile allo stadio Maradona, i partenopei dovessero battere il Milan, aggiungerebbero un altro importante tassello alla corsa verso il titolo, per procedere indisturbati fino alla fine di questa stagione. Giovanni Di Lorenzo,@livephotosport A tal proposito, come riporta Il Mattino, nell’edizione odierna del 30 marzo, il presidente delAurelio Deincontrerà a breve il capitano Giovanni Di Lorenzo per annunciare unche il patron dei partenopei farà alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Cagliari, Ranieri mantiene la promessa e Goldaniga lo esalta - Dragon28329 : @CalcioPillole Promessa?? ma che dite ? Zielinski ama napoli boh notizia fake anti napoli - Luxgraph : Dani Alves, Joana Sanz, la verità sui soldi, la promessa: Andrò a trovarlo - LALAZIOMIA : La promessa di Zielinski a Sarri dopo Napoli-Lazio: «Se non rinnovo, vengo da te - napolista : La promessa di #Zielinski a #Sarri dopo #NapoliLazio: «Se non rinnovo, vengo da te» Sul Messaggero il colloquio av… -

...la rivolta si estese a tutta la Sicilia e a Carlo I d'Angiò non restò che governare sufino ...I d'Angiò non era contento della situazione e tentò invano di sedare la rivolta con ladi ...Luciano Spalletti ha mantenuto la. L'allenatore delha ricevuto il Premio Bearzot e aveva deciso di devolvere in beneficenza l'assegno da 5mila euro alla Fondazione di Don Luigi Merola "A Voce d''e Creature", un'...L'allenatore del, infatti, ha fatto visita alla sede per mantenere la propria: donare l'assegno da 5 mila euro ricevuto in occasione del Premio Bearzot . Donazione Spalletti all'...

Napoli, la promessa di De Laurentiis: super premio a tutta la squadra Footballnews24.it

Quindi sempre secondo il quotidiano partenopeo, la promessa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà presto svelata, e non ci sarà alcun bisogno di trattare sulla cifra. Infatti sarà un ...L'altoatesino sfiderà Alcaraz o Fritz. L'ex 10 giallorosso punta tutto sul portoghese. Pioli: "Avrei evitato il Napoli in Champions". La promessa di Leclerc ...