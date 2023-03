Napoli, intera seduta in gruppo per Raspadori: torna a disposizione per il Milan (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Napoli, in vista della grande sfida contro il Milan valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha svolto una seduta di allenamento mattutina presso il campo di Castel Volturno. La squadra guidata da Luciano Spalletti, dopo l’iniziale fase di attivazione, ha effettuato una partitella a tema a campo ridotto per poi focalizzarsi su un’esercitazioni tecnico-tattica. Buone notizie per Giacomo Raspadori, che ha sostenuto l’intera seduta con il gruppo, mentre Diego Demme e Bartosz Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Sono tornati dai vari impegni con le Nazionali anche Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Il, in vista della grande sfida contro ilvalevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha svolto unadi allenamento mattutina presso il campo di Castel Volturno. La squadra guidata da Luciano Spalletti, dopo l’iniziale fase di attivazione, ha effettuato una partitella a tema a campo ridotto per poi focalizzarsi su un’esercitazioni tecnico-tattica. Buone notizie per Giacomo, che ha sostenuto l’con il, mentre Diego Demme e Bartosz Bereszynski hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Sonoti dai vari impegni con le Nazionali anche Elmas, Rrahmani, Olivera, Simeone, Kvaratskhelia, Kim e Ostigard. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, intera seduta in gruppo per #Raspadori: torna a disposizione per il #Milan - nevrotica9 : RT @El1_Elyon: Queste sentenze resteranno inutili fino a quando l'intera classe politica non andrà in prigione (come minimo) con l'accusa d… - 1926pe : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli, Raspadori ha svolto l'intera seduta col gruppo, lavoro personalizzato in campo per Demme e Beresz… - Paola180468 : RT @El1_Elyon: Queste sentenze resteranno inutili fino a quando l'intera classe politica non andrà in prigione (come minimo) con l'accusa d… - Tutfantacalcio : ?Report #NAPOLI: ??Oggi #Raspadori ha fatto l'intera seduta col gruppo. ??Personalizzato in campo per #Demme e… -