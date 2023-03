Napoli e Milan vincono sul campo perché hanno vinto nei bilanci (CorSera) (Di giovedì 30 marzo 2023) La sfida tra Napoli e Milan, che si affronteranno domenica in campionato e poi due volte ai quarti di Champions League, va oltre il verdetto che darà il campo. Si tratta di una sfida tra due squadre che hanno fatto della sostenibilità la propria bandiera e che hanno dimostrato che si può arrivare in cima anche senza fare follie. Lo scrivono Carlos Passerini e Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “Il risultato della partita non darà alcuna certezza aritmetica, quello che si consumerà al Maradona è il confronto tra due squadre che hanno sposato una filosofia di calcio sostenibile e vincente. Alla fine l’allievo Napoli ha superato il maestro Milan, percorrendo la (stessa) strada della riduzione di costi e ingaggi e dell’abbassamento dell’età media ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) La sfida tra, che si affronteranno domenica in campionato e poi due volte ai quarti di Champions League, va oltre il verdetto che darà il. Si tratta di una sfida tra due squadre chefatto della sostenibilità la propria bandiera e chedimostrato che si può arrivare in cima anche senza fare follie. Lo scrivono Carlos Passerini e Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “Il risultato della partita non darà alcuna certezza aritmetica, quello che si consumerà al Maradona è il confronto tra due squadre chesposato una filosofia di calcio sostenibile e vincente. Alla fine l’allievoha superato il maestro, percorrendo la (stessa) strada della riduzione di costi e ingaggi e dell’abbassamento dell’età media ...

