Napoli, e la scaramanzia? Lo scudetto è nell'aria, e diventa 'bisinéss' (Di giovedì 30 marzo 2023) 'Quella cosa là' è dappertutto. Il tappo sta per saltare. Di questa festa a piccole dosi e a lungo rilascio. Amabile differimento o abile sfruttamento? Domanda oziosa. L'azzurro intanto si allarga, si ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 30 marzo 2023) 'Quella cosa là' è dappertutto. Il tappo sta per saltare. Di questa festa a piccole dosi e a lungo rilascio. Amabile differimento o abile sfruttamento? Domanda oziosa. L'azzurro intanto si allarga, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno… - sportli26181512 : Napoli, e la scaramanzia? Lo scudetto è nell’aria, e diventa “bisinéss”: Napoli, e la scaramanzia? Lo scudetto è ne… - Gazzetta_it : Napoli, e la scaramanzia? Lo scudetto è nell’aria, e diventa “bisinéss”. Un articolo di Giancarlo Dotto - NapoliCapitale : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… - LucaDColella : RT @capuanogio: #ADL incontrerà capitan #DiLorenzo per annunciare il premio scudetto fin qui non trattato per scaramanzia. A giugno il rinn… -