Musica sui social: ecco perché Meta non ha rinnovato il contratto con Siae (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo una settimana di tira e molla tra Meta e Siae, finalmente si sa cosa c’era dietro il non rinnovo da parte di Facebook e Instagram del contratto sui brani Musicali. Lo ha rivelato in audizione alla Camera Angelo Mazzetti, responsabile affari istituzionali dell’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram. Nel corso del suo intervento, Mazzetti ha sottolineato che la società “non ha deciso di interrompere le trattative unilateralmente”, come avevano sostenuto i rappresentanti della Siae. Lo riporta Open. La licenza per l’uso delle opere presenti nel catalogo di Siae è scaduta il 15 dicembre 2022. Le trattative per il rinnovo dell’accordo erano iniziate già ad agosto 2022. Ma, come spiegato da Mazzetti alla Camera, il motivo della rottura è stato “l’importo richiesto da ... Leggi su tpi (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo una settimana di tira e molla tra, finalmente si sa cosa c’era dietro il non rinnovo da parte di Facebook e Instagram delsui branili. Lo ha rivelato in audizione alla Camera Angelo Mazzetti, responsabile affari istituzionali dell’azienda-madre di Whatsapp, Facebook e Instagram. Nel corso del suo intervento, Mazzetti ha sottolineato che la società “non ha deciso di interrompere le trattative unilateralmente”, come avevano sostenuto i rappresentanti della. Lo riporta Open. La licenza per l’uso delle opere presenti nel catalogo diè scaduta il 15 dicembre 2022. Le trattative per il rinnovo dell’accordo erano iniziate già ad agosto 2022. Ma, come spiegato da Mazzetti alla Camera, il motivo della rottura è stato “l’importo richiesto da ...

