Musica e social, scontro Siae-Meta: botta e risposta (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – botta e risposta prolungato, con scambio di accuse, tra Siae e Meta. Oggetto dello scontro: la Musica sui social e i diritti. In assenza di un nuovo accordo per il rinnovo della licenza, su Facebook e Instagram – che appartengono a Meta – vengono bloccati o silenziati i brani del repertorio Siae. “Quelli di Meta si sono comportati come un dittatore nordcoreano, abbiamo chiesto dei dati e non ce li hanno voluti fornire. A trattativa in corso ci hanno detto: ‘Se entro le 18 di oggi non avrete accettato le nostre condizioni, tutti i contenuti italiani saranno rimossi'”, ha detto il presidente della Siae, Salvatore Nastasi, durante l’audizione davanti alle commissioni Cultura riunite di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) –prolungato, con scambio di accuse, tra. Oggetto dello: lasuie i diritti. In assenza di un nuovo accordo per il rinnovo della licenza, su Facebook e Instagram – che appartengono a– vengono bloccati o silenziati i brani del repertorio. “Quelli disi sono comportati come un dittatore nordcoreano, abbiamo chiesto dei dati e non ce li hanno voluti fornire. A trattativa in corso ci hanno detto: ‘Se entro le 18 di oggi non avrete accettato le nostre condizioni, tutti i contenuti italiani saranno rimossi'”, ha detto il presidente della, Salvatore Nastasi, durante l’audizione davanti alle commissioni Cultura riunite di ...

