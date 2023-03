Multa Autovelox fuori città: come non pagare la sanzione per vizio di forma (Di giovedì 30 marzo 2023) Ti è arrivata una Multa di un Autovelox posizionato fuori città e nutri dei forti dubbi sulla legittimità del verbale. La buona notizia è che, puoi contestarla, se rientra nelle indicazioni previste dalla Cassazione in un altro caso analogo. Il tema delle multe Autovelox su strada extraurbana secondaria è sempre molto controverso. Fortunatamente, la Cassazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ti è arrivata unadi unposizionatoe nutri dei forti dubbi sulla legittimità del verbale. La buona notizia è che, puoi contestarla, se rientra nelle indicazioni previste dalla Cassazione in un altro caso analogo. Il tema delle multesu strada extraurbana secondaria è sempre molto controverso. Fortunatamente, la Cassazione ... TAG24.

