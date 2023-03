Mourinho resta a Roma | il primo obiettivo arriva dalla Juventus

(Di giovedì 30 marzo 2023)sembra aver deciso dire afino al 2024; ildel tecnico portoghese è un giocatore della. La notizia che i tifosi giallorossi èta;sembra aver deciso dire aalmeno fino al 2024, anno della scadenza del suo contratto. Una scelta dettata da diversi fattori a partirevoglia di lottare, nella squadra capitolina, per lo scudetto.(Ansafoto)per nulla semplice; il mercato può sicuramente aiutare ma prima bisogna finire nel migliore dei modi la stagione attuale. La qualificazione alla prossima Champions League è determinante per programma, nel migliore dei modi, il futuro della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AliprandiJacopo : ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i d… - Jamn_94 : RT @AliprandiJacopo: ????#MOURINHO HA DECISO ?Resta alla #ASRoma fino al 2024 ?? E la prossima estate ritiro/tournèe in Asia Tutti i dett… - ReteSport : ?? #RetesportNEWS ?? ??Mou resta ma vuole ampi poteri ?? Dybala attende la chiamata della Roma ?? Viminale verso lo st… - 69anty : Solita altalena mediatica sulla @OfficialASRoma. Siamo passati dal tutto da buttare del dopo derby, al #Mourinho re… - PaliilaP : @FBiasin #Mourinho resta a Roma #Allegri resta alla Juve #Conte anno sabbatico #Simeone resta all'Atletico Madrid… -

Il tecnico ha imparato ad amare la Roma , macomunque un professionista del calcio con profonda dipendenza dalle vittorie.si trova ad un bivio e sta facendo pressioni sui Friedkin per ...Nulla è ancora deciso del futuro di José, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero . Unica cosa certa è che domenica sarà in panchina ... Il tecnico ha imparato ad amare la Roma macomunque ...altissima l'attenzione di società e istituzioni in merito alla gara di Europa League che vedrà ... a Tirana, bastò un gol di Nicolò Zaniolo per permettere all'undici di Josédi prendersi ...

Mourinho ha deciso: resta alla Roma! Corriere dello Sport

Mou-Friedkin, guerra fredda e il futuro è tutto da scrivere - Il Messaggero - Nulla è ancora deciso del futuro di José Mourinho. Unica cosa certa è che dome... - Marione.net - La ControInformazione Gi ...Per il resto, è stato molto utilizzato sia da Tuchel che da Potter, avendo caratteristiche box-to-box preziose per la rosa. Si tratta di un giocatore non appariscente, ma che il suo in campo lo fa ...