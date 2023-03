MotoGP, prove libere GP Argentina 2023 domani in tv: orari, canale e streaming venerdì 31 marzo (Di giovedì 30 marzo 2023) domani, venerdì 31 marzo comincia il weekend al Gran Premio d’Argentina, seconda tappa stagionale della MotoGP. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la prima giornata avrà inizio alle ore 15:45 per la prima sessione di prove libere. I piloti torneranno in pista alle 20 per le FP2. Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domani venerdì 31 marzo Ore 15- prove libere 1 Ore 20 – ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023)31comincia il weekend al Gran Premio d’, seconda tappa stagionale della. Sul circuito di Termas de Rio Hondo la prima giornata avrà inizio alle ore 15:45 per la prima sessione di. I piloti torneranno in pista alle 20 per le FP2. Tutto il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Portimao con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di31Ore 15-1 Ore 20 – ...

