MotoGP | Pecco Bagnaia sul GP Argentina 2023 | “Speriamo in un’altra bella gara”

(Di giovedì 30 marzo 2023)ha vinto il primo GP stagionale e vuole assolutamente replicare al GP. Laè cominciata con la conferma da parte dell’attuale campione del mondo. ‘Nuvola Rossa’ ha regolato tutti i suoi avversari in Portogallo e si è augurato di fare lo stesso in Sudamerica. La Ducati ha confermato quanto di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Pecco Bagnaia a ???? Portimao: ? 25/03/23, Sprint Race ?? ? 26/03/23, GP ?? #MotoGP | #PortugueseGP | #Bagnaia |… - nezujiroo : @MotoGP pecco - nyonyaA25 : Pecco - Betaland_it : #MotoGp: in Argentina #Bagnaia parte ancora con i favori dei #pronostici. Senza Enea Bastianini, le principali insi… - inayanmehra : @MotoGP Pecco -

Tutta lain diretta esclusiva su Sky Sport Il grande favorito restaBagnaia, soprattutto dopo le grandi vittorie in Portogallo sia nello Sprint sia nella gara della domenica. In ...Maverick Viñales ha seguito da vicino '' Bagnaia, prima di cedere qualcosa nella parte ... dove l'anno scorso colse la prima vittoria personale e di Aprilia in: ' È evidente che ...Tra la prima Sprint della storia dellae il Gran Premio vero e proprio del Portogallo, il ... quindi ha già 29 punti di ritardo dal ducatistaBagnaia. In attesa dell'Argentina, El Diablo ...

MotoGP, Pecco Bagnaia: In Argentina voglio un altro fine settimana perfetto GPOne.com

Poi è arrivata anche la beffa con il forfait per il GP a Termas de Rio Hondo. Un vero peccato, anche perché già dai test il portoghese sembrava avere un buon feeling con l’Aprilia RS-GP. Team RNF, ...Dopo Portimao il Motomondiale vola in Sudamerica: senza Marc Marquez infortunato, è ancora Pecco Bagnaia il favorito. Ma attenzione all’Aprilia ...