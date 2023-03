MotoGP, Maverick Viñales: “Set-up della nuova Aprilia adeguato al mio stile di guida, proviamo a vincere” (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di vigilia a Termas de Rio Hondo in vista delle prime sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo aver disputato un ottimo weekend a Portimao, Maverick Viñales va a caccia di conferme importanti sul tracciato sudamericano per consolidare la sua piazza d’onore in campionato e magari accorciare le distanze nei confronti del leader Francesco Bagnaia. “Sono curioso di vedere come andremo quest’anno. Nel 2022 le cose sono andate benissimo, ma era un momento diverso. Adesso siamo molto più preparati. A Portimao abbiamo dimostrato un ottimo potenziale ed una buona velocità. Su questo tracciato naturalmente sarà tutto diverso. Il meteo sarà variabile, ma faremo il massimo con la nostro moto, provando a lottare per la vittoria“, dichiara lo spagnolo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di vigilia a Termas de Rio Hondo in vista delle prime sessioni di prove libere del Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo aver disputato un ottimo weekend a Portimao,va a caccia di conferme importanti sul tracciato sudamericano per consolidare la sua piazza d’onore in campionato e magari accorciare le distanze nei confronti del leader Francesco Bagnaia. “Sono curioso di vedere come andremo quest’anno. Nel 2022 le cose sono andate benissimo, ma era un momento diverso. Adesso siamo molto più preparati. A Portimao abbiamo dimostrato un ottimo potenziale ed una buona velocità. Su questo tracciato naturalmente sarà tutto diverso. Il meteo sarà variabile, ma faremo il massimo con la nostro moto, provando a lottare per la vittoria“, dichiara lo spagnolo ...

