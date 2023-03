MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il mio obiettivo è la prima vittoria. Un’emozione condividere il podio con Bagnaia” (Di giovedì 30 marzo 2023) Un ottimo inizio di stagione con il terzo posto nella gara di Portiamo fa ben sperare per Marco Bezzecchi. Il 24enne riminese era stato brillante anche nei test pre-stagionali e si è confermato in gara: la Ducati Mooney VR46 è decisamente competitiva e può far paura a tutti. Il campione d’Italia della Moto3 2015 ha analizzato il primo weekend del 2023: “Il Portogallo è andato bene per me nel complesso, anche se sabato nella Sprint non sono riuscito a fare una buona gara perché ho commesso un errore. Sono riuscito a recuperare bene la domenica, arrivando terzo. Ora però dobbiamo continuare così, non posso aspettarmi di lottare per il podio in tutte le gare, siamo ancora in una fase di apprendimento“. Sullo sviluppo della moto e gli obiettivi: “Spero che presto i risultati verranno, ma ancora non credo di essere così in alto. Cercheremo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Un ottimo inizio di stagione con il terzo posto nella gara di Portiamo fa ben sperare per. Il 24enne riminese era stato brillante anche nei test pre-stagionali e si è confermato in gara: la Ducati Mooney VR46 è decisamente competitiva e può far paura a tutti. Il campione d’Italia della Moto3 2015 ha analizzato il primo weekend del 2023: “Il Portogallo è andato bene per me nel complesso, anche se sabato nella Sprint non sono riuscito a fare una buona gara perché ho commesso un errore. Sono riuscito a recuperare bene la domenica, arrivando terzo. Ora però dobbiamo continuare così, non posso aspettarmi di lottare per ilin tutte le gare, siamo ancora in una fase di apprendimento“. Sullo sviluppo della moto e gli obiettivi: “Spero che presto i risultati verranno, ma ancora non credo di essere così in alto. Cercheremo ...

