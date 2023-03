MotoGP, GP Argentina 2023. Vinales: “Cerchiamo di ottenere il massimo” (Di giovedì 30 marzo 2023) “Sono curioso di vedere come andrà. Lo scorso anno le cose andate benissimo, ora siamo molto più preparati con un ottimo potenziale. Su questo tracciato, però, le cose sono differenti, il meteo sarà poco costante, ma cercheremo di ottenere lo stesso il massimo dalla nostra Aprilia”. Queste le parole di Maverick Vinales in conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio di Argentina di MotoGP: “Rispetto allo scorso anno è cambiato tanto il gruppo, il set up della moto è molto più adeguato al mio stile di guida. Posso staccare più tardi, sappiamo che quest’anno bisogna dare il massimo”. Prende la parola anche Marco Bezzecchi (Ducati cliente), anche lui sul podio come lo spagnolo dell’Aprilia: “Il Portogallo è andato bene nell’insieme anche se nella sprint non ho fatto bene. ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) “Sono curioso di vedere come andrà. Lo scorso anno le cose andate benissimo, ora siamo molto più preparati con un ottimo potenziale. Su questo tracciato, però, le cose sono differenti, il meteo sarà poco costante, ma cercheremo dilo stesso ildalla nostra Aprilia”. Queste le parole di Maverickin conferenza stampa alla vigilia del weekend del Gran Premio didi: “Rispetto allo scorso anno è cambiato tanto il gruppo, il set up della moto è molto più adeguato al mio stile di guida. Posso staccare più tardi, sappiamo che quest’anno bisogna dare il”. Prende la parola anche Marco Bezzecchi (Ducati cliente), anche lui sul podio come lo spagnolo dell’Aprilia: “Il Portogallo è andato bene nell’insieme anche se nella sprint non ho fatto bene. ...

