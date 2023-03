MotoGP, GP Argentina 2023: orari prove libere, programma, tv, streaming 31 marzo (Di giovedì 30 marzo 2023) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’Argentina, secondo appuntamento del Motomondiale 2023. Da Portimao ci si trasferisce sul tracciato di Termas de Rio Hondo per una tre-giorni di grande importanza sotto molti punti di vista. Domani si partirà con le prove libere (P1 MotoGP alle ore 15.45 e P2 alle ore 20.00) che, come si è visto in Portogallo, sono già un momento fondamentale del weekend. Ci attende una trasferta Argentina decisamente importante. In primo luogo vedremo uno schieramento decisamente menomato con ben 4 assenze. Non saranno al via Pol Espargarò, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira. Un vero e proprio bollettino di guerra dopo quanto avvenuto in Portogallo, tra incidenti e cadute. La MotoGP, già dopo due ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Siamo ormai pronti per alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio d’, secondo appuntamento del Motomondiale. Da Portimao ci si trasferisce sul tracciato di Termas de Rio Hondo per una tre-giorni di grande importanza sotto molti punti di vista. Domani si partirà con le(P1alle ore 15.45 e P2 alle ore 20.00) che, come si è visto in Portogallo, sono già un momento fondamentale del weekend. Ci attende una trasfertadecisamente importante. In primo luogo vedremo uno schieramento decisamente menomato con ben 4 assenze. Non saranno al via Pol Espargarò, Enea Bastianini, Marc Marquez e Miguel Oliveira. Un vero e proprio bollettino di guerra dopo quanto avvenuto in Portogallo, tra incidenti e cadute. La, già dopo due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI - MotoGp, Bagnaia in pole anche in Argentina, vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SNAI - MotoGp, Bagnaia in pole anche in Argentina, vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75 - susydigennaro : RT @napolimagazine: SNAI - MotoGp, Bagnaia in pole anche in Argentina, vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75 - napolimagazine : SNAI - MotoGp, Bagnaia in pole anche in Argentina, vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75 - apetrazzuolo : SNAI - MotoGp, Bagnaia in pole anche in Argentina, vittoria a 2,25, successo nella Sprint Race a 2,75 -