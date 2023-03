MotoGP, Francesco Bagnaia: “Vedremo se saremo competitivi a Termas. Gli assenti? Io penso a chi c’è” (Di giovedì 30 marzo 2023) Francesco Bagnaia si presenta carico e determinato in vista del weekend del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo il campione in carica della classe regina cercherà di proseguire nel suo percorso netto dopo la doppietta di Portimao, laddove ha vinto Sprint Race e gara vera e propria, lasciando alle sue spalle tutte le polemiche ed i problemi riguardanti gli avversari. Chi aveva già dominato nella scorsa annata, come si è visto sul circuito portoghese, si è ripresentato nella migliore maniera anche in questo campionato, con una Ducati GP23 che sembra davvero cucita addosso al pilota torinese. Come se non bastasse, i suoi rivali arrancano, tra moto non performanti e infortuni assortiti che, giova ricordarlo, vedranno ben 4 assenti ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023)si presenta carico e determinato in vista del weekend del Gran Premio di Argentina, secondo appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato dide Rio Hondo il campione in carica della classe regina cercherà di proseguire nel suo percorso netto dopo la doppietta di Portimao, laddove ha vinto Sprint Race e gara vera e propria, lasciando alle sue spalle tutte le polemiche ed i problemi riguardanti gli avversari. Chi aveva già dominato nella scorsa annata, come si è visto sul circuito portoghese, si è ripresentato nella migliore maniera anche in questo campionato, con una Ducati GP23 che sembra davvero cucita addosso al pilota torinese. Come se non bastasse, i suoi rivali arrancano, tra moto non performanti e infortuni assortiti che, giova ricordarlo, vedranno ben 4...

