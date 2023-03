MotoGP, Fabio Quartararo: “Dobbiamo capire come risolvere i nostri problemi nelle qualifiche” (Di giovedì 30 marzo 2023) Si riparte da un ottavo posto per capire. Non è stato un inizio di Mondiale 2023 entusiasmante per Fabio Quartararo in MotoGP. Sul circuito di Portimao, in Portogallo, il transalpino sperava che la Yamaha potesse dargli qualcosa di meglio del piazzamento citato, ma le problematiche in termini di prestazione pura della M1 gli hanno impedito di fare meglio. La moto giapponese fatica a sfruttare a dovere il time-attack, con Quartararo costretto a partire piuttosto indietro rispetto ai migliori. Un handicap pesante che poi in gara si riflette nell’incapacità della moto di Iwata di concretizzare i sorpassi, avendo delle deficienze di trazione in uscita dalle curve. Una situazione non facile ed El Diablo si presenta ai nastri di partenza del weekend in Argentina, secondo nel campionato, con la consapevolezza ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Si riparte da un ottavo posto per. Non è stato un inizio di Mondiale 2023 entusiasmante perin. Sul circuito di Portimao, in Portogallo, il transalpino sperava che la Yamaha potesse dargli qualcosa di meglio del piazzamento citato, ma le problematiche in termini di prestazione pura della M1 gli hanno impedito di fare meglio. La moto giapponese fatica a sfruttare a dovere il time-attack, concostretto a partire piuttosto indietro rispetto ai migliori. Un handicap pesante che poi in gara si riflette nell’incapacità della moto di Iwata di concretizzare i sorpassi, avendo delle deficienze di trazione in uscita dalle curve. Una situazione non facile ed El Diablo si presenta ai nastri di partenza del weekend in Argentina, secondo nel campionato, con la consapevolezza ...

