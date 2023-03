MotoGp dell’Argentina, Bagnaia: “E’ presto per le strategie, devo essere costante” (Di giovedì 30 marzo 2023) “In questo momento del Campionato non possiamo ancora pensare a strategie, Vinales e Bezzecchi sono molto vicini a me in classifica, devo concentrarmi su questo. E’ molto facile perdere punti nel Mondiale, devo essere costante”. Francesco Bagnaia si presenta anche in Argentina come l’uomo da battere: il pilota Ducati, dopo l’esordio show in Portogallo (vittoria nella Sprint race e nella gara della domenica) predica però prudenza in vista del Gp dell’Argentina, in programma domenica sulla pista di Termas Rio Hondo. Il piemontese, che ha fatto gli auguri a Marquez e Bastianini affinché tornino presto in pista, si è detto “molto curioso di iniziare questo weekend, l’anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi, ma nel corso dell’ultima stagione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) “In questo momento del Campionato non possiamo ancora pensare a, Vinales e Bezzecchi sono molto vicini a me in classifica,concentrarmi su questo. E’ molto facile perdere punti nel Mondiale,”. Francescosi presenta anche in Argentina come l’uomo da battere: il pilota Ducati, dopo l’esordio show in Portogallo (vittoria nella Sprint race e nella gara della domenica) predica però prudenza in vista del Gp, in programma domenica sulla pista di Termas Rio Hondo. Il piemontese, che ha fatto gli auguri a Marquez e Bastianini affinché torninoin pista, si è detto “molto curioso di iniziare questo weekend, l’anno scorso non siamo stati particolarmente competitivi, ma nel corso dell’ultima stagione ...

