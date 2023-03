Motociclista impenna senza casco e deride la polizia. La reazione degli agenti

(Di giovedì 30 marzo 2023) E' successo a Leeds in Inghilterra. La pattuglia gli passa affianco e il biker rincara la dose tenendo una mano in aria in segno di sfida mentresu una singola ruota prima di incrociare le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lasiciliait : Motociclista impenna senza casco davanti alla polizia: polemiche in Inghilterra - Italia_Notizie : Motociclista impenna senza casco davanti alla polizia: polemiche in Inghilterra - Luxgraph : Motociclista impenna senza casco davanti alla polizia: polemiche in Inghilterra #corriere #news #2022 #italy #world… -

...e il biker rincara la dose tenendo una mano in aria in segno di sfida mentresu una singola ruota prima di incrociare le gambe e inginocchiarsi sul sedile. Incredibilmente il- ...In Inghilterra, nella città di Leeds, unha impennato davanti ad una volante della polizia, deridendoli. Il video diventato virale ......e il biker rincara la dose tenendo una mano in aria in segno di sfida mentresu una singola ruota prima di incrociare le gambe e inginocchiarsi sul sedile. Incredibilmente il- ...

Motociclista impenna senza casco davanti alla polizia: polemiche in ... Corriere TV

Un motociclista si lancia in acrobazie in sella mentre affianca l'auto dei poliziotti lungo una strada di Leeds, in Gran Bretagna ...La scena, filmata a Leeds, è stat condivisa sui social dove in molti se la prendono con gli agenti per non essere intervenuti ...