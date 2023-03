Moto3, il weekend del GP d’Argentina sarà ancora un festival spagnolo? (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Mondiale Moto3 2023 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo l’esordio in Portogallo, si prepara per il secondo appuntamento che si disputerà in Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo. La classe più leggera si rimbocca le maniche per questa trasferta così lunga e complicata, ma l’importante sarà pensare alla pista. Per quanto visto nella gara d’esordio, la Moto3 assomiglia sempre più ad un campionato spagnolo. La gara lusitana, dopotutto, ha visto ben 4 piloti iberici nelle prime cinque posizioni con il successo di Daniel Holgado davanti a David Munoz. Quarta posizione per José Antonio Rueda, quinta per Jaume Masià. Il solo Diogo Moreira (brasiliano) ha provato ad opporsi allo strapotere spagnolo nella gara d’esordio della stagione. La sensazione, nettissima, è che anche sul circuito ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Mondiale2023 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo l’esordio in Portogallo, si prepara per il secondo appuntamento che si disputerà in Argentina, sul tracciato di Termas de Rio Hondo. La classe più leggera si rimbocca le maniche per questa trasferta così lunga e complicata, ma l’importantepensare alla pista. Per quanto visto nella gara d’esordio, laassomiglia sempre più ad un campionato. La gara lusitana, dopotutto, ha visto ben 4 piloti iberici nelle prime cinque posizioni con il successo di Daniel Holgado davanti a David Munoz. Quarta posizione per José Antonio Rueda, quinta per Jaume Masià. Il solo Diogo Moreira (brasiliano) ha provato ad opporsi allo strapoterenella gara d’esordio della stagione. La sensazione, nettissima, è che anche sul circuito ...

