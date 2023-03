Moto2, GP Argentina 2023: Pedro Acosta contro tutti, l’Italia ci prova con Arbolino e Vietti (Di giovedì 30 marzo 2023) Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile il circuito di Termas de Rio Hondo ospiterà il weekend valevole per il Gran Premio dell’Argentina 2023, secondo atto stagionale del Mondiale Moto2. Pochi giorni dopo il round inaugurale di Portimao, ci sarà la possibilità di verificare nuovamente i valori in campo su un tracciato completamente diverso in modo da comprendere meglio il probabile andamento della corsa al titolo. Pedro Acosta, a differenza del suo anno da rookie, ha infatti ripetuto gli impressionanti riscontri dei test invernali anche nel primo GP, mettendo in scena una prova di forza davvero notevole e lanciando un segnale importante al resto della griglia. Il giovane fenomeno di Mazarrón è il favorito d’obbligo anche in Sudamerica e proverà dunque a consolidare la sua leadership ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile il circuito di Termas de Rio Hondo ospiterà il weekend valevole per il Gran Premio dell’, secondo atto stagionale del Mondiale. Pochi giorni dopo il round inaugurale di Portimao, ci sarà la possibilità di verificare nuovamente i valori in campo su un tracciato completamente diverso in modo da comprendere meglio il probabile andamento della corsa al titolo., a differenza del suo anno da rookie, ha infatti ripetuto gli impressionanti riscontri dei test invernali anche nel primo GP, mettendo in scena unadi forza davvero notevole e lanciando un segnale importante al resto della griglia. Il giovane fenomeno di Mazarrón è il favorito d’obbligo anche in Sudamerica e proverà dunque a consolidare la sua leadership ...

