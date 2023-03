Moto: penalità Marquez; Fim rimanda decisione a Corte d'Appello (Di giovedì 30 marzo 2023) I commissari della Federazione Motociclistica internazionale hanno accolto il ricorso della Honda riguardo alla penalità inflitta dopo il Gp del Portogallo a Marc Marquez e deciso di deferire il caso ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) I commissari della Federazioneciclistica internazionale hanno accolto il ricorso della Honda riguardo allainflitta dopo il Gp del Portogallo a Marce deciso di deferire il caso ...

