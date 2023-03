Mostre | da domani la personale di Felice Torella “Motus Animae”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, fotografo, grafico e designer napoletano, presenta il suo ultimo lavoro, "", una raccolta di 16 opere inedite che danno vita ad una mostra fotografica, a cura di Antonio Vitiello, che si terrà a Napoli presso Palazzo Esedra, a piazzale Tecchio 50, dal 31 marzo al 9 maggio 2023. Opening il 31 marzo ore 19.30 con ingresso gratuito. Il progetto fotografico che segue le leggi che regolano il moto di un'anima, utilizza per rappresentarla, scatti tout-court attraverso i quali l'artista e fotografo decide di fare della sua macchina fotografica lo strumento perfetto con cui cogliere il moto delle anime. In un mondo regolato dalle leggi della fisica, dove ad ogni causa corrisponde sempre un effetto, l'artista si immerge tra la folla e si chiede come il suo