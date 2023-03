Morto Andrea Spinelli | il “Forrest Gump” che lottava contro il cancro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto Andrea Spinelli, il Forrest Gump che marciava contro il cancro. Dieci anni fa la diagnosi di tumore, poi h… - repubblica : Morto Andrea Spinelli, aveva sfidato il cancro girando l'Europa a piedi [di Irene Carmina] - LaStampa : Morto Andrea Spinelli, il Forrest Gump italiano contro il cancro: gli diedero pochi giorni di vita, ha viaggiato pe… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: E' morto Andrea Spinelli, il Forrest Gump che marciava contro il cancro. Dieci anni fa la diagnosi di tumore, poi ha comb… - GiorgioBosio1 : RT @confundustria: #Pordenone Maniago. Si chiamava Soufiane aveva 27 anni e faceva l'operaio. Ieri è morto cadendo da un tetto mentre monta… -

Lo chiamavano il Forrest Gump di Pordenone,Spinelli , originario di Catania ma trasferitosi in Friuli - Venezia Giulia,giovedì 30 marzo all'Hospice del Centro di riferimento oncologico ...Spinelli èla mattina del 30 marzo all'Hospice del Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Aveva 50 anni. Al momento della diagnosi gli avevano dato pochi ...Dal canto suo, la Carta potrà nominare un suo consulente di parte, stesso discorso per la famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Giovanni Aste ePisanu. Insomma, la procura vuole ...

Cancro, morto Andrea Spinelli il “Forrest Gump” di Pordenone: gli diedero un mese di vita, ha combattuto 10 an ilmessaggero.it

Questa mattina Andrea Spinelli è morto all'hospice del CRO di Aviano. Aveva 50 anni. Cinque anni fa lo avevamo incontrato e ci aveva raccontato la sua storia. Della diagnosi piombata come un fulmine a ...È riuscito a vivere dieci anni, ma alla fine il tumore al pancreas lo ha ucciso. È morto a cinquant'anni Andrea Spinelli all'Hospice del Cro di Aviano, dove era stato ricoverato un mese fa.