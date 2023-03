Morti sul lavoro in Italia – Un primo bimestre quest’anno da incubo: 12 i decessi alla settimana (Di giovedì 30 marzo 2023) Rispetto allo scorso anno si contano 14 vittime in meno. Ma per l’osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre si tratta ancora una volta di una situazione allarmante. Questa volta a finire in zona rossa nel primo bimestre 2023 con un’incidenza superiore a +25% rispetto alla media nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 3,2 Morti sul lavoro ogni milione di lavoratori) come detto, sono: Umbria, Marche, Piemonte, Puglia e, per la prima volta, il Veneto. In zona arancione: Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. In zona bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. (In allegato e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) Rispetto allo scorso anno si contano 14 vittime in meno. Ma per l’osservatorio sicurezza sulVega Engineering di Mestre si tratta ancora una volta di una situazionermante. Questa volta a finire in zona rossa nel2023 con un’incidenza superiore a +25% rispettomedia nazionale (Im=Indice incidenza medio, pari a 3,2sulogni milione di lavoratori) come detto, sono: Umbria, Marche, Piemonte, Puglia e, per la prima volta, il Veneto. In zona arancione: Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Liguria e Lombardia. In zona bianca: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Sicilia, Lazio, Basilicata, Molise, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta. (In allegato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Di lavoro si deve vivere ma non si può morire. Approvata, in comm. lavoro, la PDL, di cui sono prima firmataria, ch… - LaVeritaWeb : Invece di concentrarsi sui piccoli morti, il «Corriere» e altri giornali si prodigano in spiegazioni sul perché par… - repubblica : Morti sul lavoro, la tragedia di Toumani: ucciso per sbaglio dall'amico del cuore nel cantiere del Siracusano [di A… - GiornaleVicenza : A fine febbraio il rischio di infortunio mortale in Veneto risulta superiore rispetto alla media nazionale #lavoro - PatriziaOrlan11 : RT @ChiranAngelgela: Bergamo conta le vittime del lavoro: un giovane dichiarato clinicamente morto e un operaio deceduto Il ragazzo 20enne… -