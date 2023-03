Monza-Lazio quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023)si sfideranno domenica 2 aprile alle 15.00 in un match valido per la 28ma giornata di Serie A che verrà trasmesso in esclusiva da DAZN. All’U-Power Stadium della città brianzola, la squadra di Maurizio Sarri è a caccia di punti per confermare il secondo posto in classifica, mentre i padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo i due pareggi dal sapore amaro contro Verona e Cremonese. I biancocelesti, invece, sono reduci dai successi in campionato contro Napoli e Roma (in mezzo il pareggio con il Bologna), ma hanno salutato la Conference League dopo la doppia sconfitta agli ottavi di finale contro l’AZ Alkmaar. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Rovella e Marlon, oltre agli squalificati Pessina e Izzo. In difesa Donati ...