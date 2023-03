Montemiletto | l’amministrazione comunale consegna giochi alle scuole

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn tutto questo mondo non c’è niente di così bello come un bambino felice. Questa mattina,hato alla Scuola dell’Infanzia die Montapertoed attrezzature per bambini, di cui i plessi erano sprovvisti da anni, nella consapevolezza del ruolo prioritario riservato quotidianamente alla Scuola ed alla crescita dei nostri piccoli. Tale donazione e’ stata condivisa da tutto il Gruppo di “Proposta Concreta” ovvero dal Sindaco Massimiliano Minichiello unitamente a tutti gli Amministratori comunali Vietri Nunzia, Bevilacqua Tiziana, D’Amelio Gianluca, Reda Leontino, Colella Pasquale, Ragno Rosetta, Capone Alfredo, Capone Emiliana, Festa Gianni, Micera Massimo e Dello Iacono Marcello. La donazione e’ stata formalizzata al Comune di ...