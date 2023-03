Molestie a commesse per rinnovo contratto | negoziante a processo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSei anni di reclusione per l’ipotesi di violenza sessuale e lesioni: questa la richiesta della Procura di Rimini nei confronti del titolare di un negozio acon l’accusa di aver molestato le sue. Questa mattina il sostituto procuratore, Davide Ercolani ha formulato la richiesta di reclusione nei confronti di un imprenditore napoletano di 55 anni, finito agli arresti domiciliari in seguito alle denunce presentate nel 2020 dalledel suo negozio a Rimini. “Se vuoi che ti rinnovi ilvieni in bagno con me”, diceva alle presunte vittime. Tre le ragazze che l’hanno denunciato per fatti analoghi. La sentenza è attesa per il prossimo 6 luglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'area del registratore cassa e del bagno erano i luoghi preferiti dal 54enne per le molestie e, in ... Per le tre il luogo di lavoro era diventato un inferno da dove, pur di essere lasciate in ... ma anche proposte sessuali esplicite come quella avanzata ad una delle tre: 'Se vuoi che...' mai però gli sarebbero state riferite molestie o, peggio ancora, violenze. Le vittime si sono...

Il titolare di un negozio, appartenente a una catena di abbigliamento, rischia condanna a 6 anni di reclusione in relazione alle molestie denunciate nel 2020 da tre ex commesse ventenni. Il sostituto ...Nel corso del dibattimento davanti al giudice, le autrici della denuncia hanno ricostruito alcuni delle presunte molestie che avrebbero dovuto subire. La tattica del capo, avevano raccontato le ...