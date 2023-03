Modena, il dirigente scolastico vieta la benedizione di Pasqua: “La scuola è laica” (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessuna benedizione Pasquale in una scuola di Modena. La direttiva arriva dal dirigente scolastico che ha vietato la consacrazione agli alunni di una scuola media a Finale Emilia. Tiziano Mantovani, il preside della scuola, ha infatti vietato al parroco Don Carlo di celebrare la benedizione Pasquale agli alunni di elementari e medie. Una iniziativa subito ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Nessunale in unadi. La direttiva arriva dalche hato la consacrazione agli alunni di unamedia a Finale Emilia. Tiziano Mantovani, il preside della, ha infattito al parroco Don Carlo di celebrare lale agli alunni di elementari e medie. Una iniziativa subito ... TAG24.

