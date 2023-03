Mobilità | Fratoianni | transizione non è possibilità ma necessità

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Questo è un governo conservatore, lo è su tutti i fronti per la verità, dai diritti civili alle scelte che riguardano tutte le politiche di innovazione, e lo è in particolare sul terreno della ...

...organizzazioni sindacali e associazioni ambientaliste per promuovere la giusta transizione e lasostenibile in Italia."Ecco, questa è la natura di questo governo - ha proseguito- ...... dove ha incontrato, Conte e Calenda. In un pezzo dell'agenzia Agi, il riassunto della ... aggiunge Malpezzi per la quale "opponendosi, si viola il diritto alladi due milioni di ......di oggi a Firenze con Schlein e Conte sfileranno il leader di Sinistra Italiana Nicola, ...passa dallo sviluppo dell'economia circolare superando discariche e inceneritori e della...