Mixer di Giovanni Minoli | omaggio a Gianni Minà e Faccia a faccia con Gianni Morandi | stasera su Rai 3 VIDEO

(Di giovedì 30 marzo 2023)- Vent'anni di televisione torna30 marzo in seconda serata su Rai 3: Ecco gli ospiti e le anticipazioni del programma di30 marzo su Rai 3 in seconda serata torna, con una nuova puntata,- Vent'anni di televisione di. Il viaggio nella storia del rotocalco d'attualità che ha segnato un'epoca prosegue con unMina gli storicicone Massimo Giletti. Si parte con un estratto dello speciale di successo realizzato daper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alabamaglam : Su Rai 3 a #mixer degli anni ottanta un Giovanni minoli che intervista Catherine Deneuve e ci flirta spudoratamente… - RaiTre : Continua il viaggio nella storia di #Mixer: nella puntata di questa sera il 'Faccia a faccia' di Giovanni Minoli co… - zazoomblog : Mixer di Giovanni Minoli: Eros Ramazzotti Catherine Deneuve e Pippo Baudo ospiti di stasera su Rai 3 (VIDEO) -… -

... in onda dalle 21.15 su Focus. Venti anni di televisione , docu - serie antologica presentata daminoli,in onda dalle 21.10 su Rai Storia Le Serie TV e le Fiction in onda stasera I ...Dopo la sua collaborazione in due cicli didiMino li, inizia la sua attività di autore e conduttore di Blitz, un programma di Rai 2 che occupava tutta la domenica pomeriggio. ...Dopo aver collaborato conMinoli a, debutta come conduttore di Blitz , programma di Raidue di cui è anche autore, che accoglie ospiti come Eduardo De Filippo, Federico Fellini, ...

Mixer di Giovanni Minoli: omaggio a Gianni Minà e Faccia a faccia ... Movieplayer

Un estratto dello speciale di successo realizzato da Gianni Minà per “Mixer” nel 1980 con Adriano Celentano e Milly Carlucci: immagini che accompagnano l’omaggio al ...Un estratto dello speciale di successo realizzato da Gianni Minà per “Mixer” nel 1980 con Adriano Celentano e Milly Carlucci: immagini che accompagnano ...