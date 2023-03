Mitigazione ambientale | Cassader | “Sacbo abbia un occhio di riguardo per Orio al Serio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 30 marzo 2023)al. Goffredo, residente “storico” dial, insegnante in pensione, capogruppo dell’opposizioneDemocratica nel paese alle porte di Bergamo che “ospita” il terzo aeroporto nazionale in continua espansione, contesta le scelte dellain merito al bando. E per questo ha presentato una interpellanza: “Una fetta del paese è rimasta esclusa dagli interventi di, ma alle rimostranze di una buona parte dei cittadini diè stato risposto in modo burocratico, così il nodo resta insoluto.deve essere un territprotetto, non può essere valutato e trattato come i Comuni attorno, è evidente che si ...